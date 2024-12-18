Смена военно-учетных документов – инструкция для замены приписного удостоверения

Военно-учетный документ гражданина Украины. Фото: "РовесникNews"

После достижения 25-летнего возраста, военнообязанный гражданин должен изменить свое приписное удостоверение на актуальный военно-учетный документ. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Первым военно-учетным документом украинских военнообязанных граждан есть приписное удостоверение, которое граждане получают еще до достижения 18-летнего возраста.

Этот документ должен быть заменен после того, как гражданин достигнет мобилизационного возраста — 25 лет.

Юристы объяснили, как именно происходит этот процесс.

Инструкция по замене ВУД

Юрий Айвазян рассказал, что для замены приписного удостоверения на актуальный военно-учетный документ гражданин должен подать заявление в тот территориальный центр комплектования, в котором он состоит на военном учете.

К заявлению, которое пишется на имя руководителя ТЦК, прилагается цветная фотография определенного размера.

После рассмотрения заявления 25-летний гражданин получает временное удостоверение военнообязанного.

"Вы получите не военный билет, последние выдают только тем, кого мобилизуют, то есть будущим военнослужащим. Пока вы военнообязанный, вам выдадут ВУД нового образца (бумажка формата А4 со штрих-кодом)", — подчеркнул Айвазян.

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Добавим, мы сообщали о том, действителен ли военный билет советского образца в 2024 году.