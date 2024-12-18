Зміна військово-облікових документів - інструкція для заміни приписного посвідчення

Війсково-обліковий документ громадянина України. Фото: "РовесникNews"

Після досягнення 25-річного віку військовозобов’язаний громадянин повинен змінити своє приписне посвідчення на актуальний військово-обліковий документ. Для цього необхідно подати відповідну заяву до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Першим військово-обліковим документом українських військовозобов’язаних громадян є приписне посвідчення, яке громадяни отримують ще до досягнення 18-річного віку.

Цей документ має бути замінений після того, як громадянин досягне мобілізаційного віку — 25 років.

Юристи пояснили, як саме відбувається цей процес.

Інструкція для зміни ВОД

Юрій Айвазян розповів, що для заміни приписного посвідчення на актуальний військово-обліковий документ громадянин має подати заяву до того територіального центру комплектування, в якому він перебуває на військовому обліку.

До заяви, яка пишеться на ім’я керівника ТЦК, додається кольорова фотографія визначеного розміру.

Після розгляду заяви 25-річний громадянин отримує тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

"Ви отримаєте не військовий квиток, останні видають тільки тим, кого мобілізують, тобто майбутнім військовослужбовцям. Допоки ви військовозобов'язаний, вам видадуть ВОД нового зразка (папірець формату А4 зі штрих-кодом)", — підкреслив Айвазян.

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