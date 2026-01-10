Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Заплатите в разы больше — ВР подняла штрафы для уклонистов

Заплатите в разы больше — ВР подняла штрафы для уклонистов

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 01:30
Верховная Рада существенно подняла штрафы для уклонистов и нарушителей воинского учета
Вручение повестки. Иллюстративное фото: ХОТЦК

Игнорирование повесток и беспорядок в документах теперь будут бить по кошельку значительно сильнее. Изменения уже внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Об этом сообщает издание "Район".

Реклама
Читайте также:

Какие штрафы придется заплатить

Депутаты пересмотрели "прайсы" по всем ключевым статьям. Нарушение правил учета (статья 210): касается призывников, военнообязанных и резервистов. Раньше штрафы были символическими — от 85 гривен. Теперь за первое нарушение придется выложить от 510 до 850 гривен.

Если же человек нарушает правила повторно в течение года или делает это в особый период (то есть во время военного положения), штраф возрастает: от 850 до 1700 гривен.

Уклонение от мобилизации (статья 210-1): за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время штраф стартует от 1700 гривен. Но в условиях военного положения ("особый период") действуют более жесткие тарифы. Для рядовых граждан: 3400 — 5100 гривен, а для должностных лиц: 5100 — 8500 гривен.

Потеря военного билета (статья 211): за небрежное хранение или умышленную порчу военно-учетных документов тоже будут наказывать строже. В особый период штраф составит от 850 до 1700 гривен (ранее максимум был 119 гривен).

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли в 2026 году присылать боевые повестки по почте.

Добавим, мы сообщали о том, на что украинцам стоит обращать внимание во время вручения повестки на улице.

штрафы военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации