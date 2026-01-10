Верховная Рада существенно подняла штрафы для уклонистов и нарушителей воинского учета

Вручение повестки. Иллюстративное фото: ХОТЦК

Игнорирование повесток и беспорядок в документах теперь будут бить по кошельку значительно сильнее. Изменения уже внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Об этом сообщает издание "Район".

Реклама

Читайте также:

Какие штрафы придется заплатить

Депутаты пересмотрели "прайсы" по всем ключевым статьям. Нарушение правил учета (статья 210): касается призывников, военнообязанных и резервистов. Раньше штрафы были символическими — от 85 гривен. Теперь за первое нарушение придется выложить от 510 до 850 гривен.

Если же человек нарушает правила повторно в течение года или делает это в особый период (то есть во время военного положения), штраф возрастает: от 850 до 1700 гривен.

Уклонение от мобилизации (статья 210-1): за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время штраф стартует от 1700 гривен. Но в условиях военного положения ("особый период") действуют более жесткие тарифы. Для рядовых граждан: 3400 — 5100 гривен, а для должностных лиц: 5100 — 8500 гривен.

Потеря военного билета (статья 211): за небрежное хранение или умышленную порчу военно-учетных документов тоже будут наказывать строже. В особый период штраф составит от 850 до 1700 гривен (ранее максимум был 119 гривен).

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли в 2026 году присылать боевые повестки по почте.

Добавим, мы сообщали о том, на что украинцам стоит обращать внимание во время вручения повестки на улице.