Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Заплатите в рази більше — ВР суттєво підняла штрафи для ухилянтів

Заплатите в рази більше — ВР суттєво підняла штрафи для ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 01:30
Верховна Рада суттєво підняла штрафи для ухилянтів і порушників військового обліку
Вручення повістки. Ілюстративне фото: ХОТЦК

Ігнорування повісток та безлад у документах тепер битимуть по гаманцю значно сильніше. Зміни вже внесені до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє видання "Район".

Реклама
Читайте також:

Які штрафи доведеться заплатити

Депутати переглянули "прайси" за всіма ключовими статтями. Порушення правил обліку (стаття 210): стосується призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Раніше штрафи були символічними — від 85 гривень. Тепер за перше порушення доведеться викласти від 510 до 850 гривень.

Якщо ж людина порушує правила повторно протягом року або робить це в особливий період (тобто під час воєнного стану), штраф зростає: від 850 до 1700 гривень.

Ухилення від мобілізації (стаття 210-1): за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час штраф стартує від 1700 гривень. Але в умовах воєнного стану ("особливий період") діють жорсткіші тарифи. Для пересічних громадян: 3400 — 5100 гривень, а для посадових осіб: 5100 — 8500 гривень.

Втрата військового квитка (стаття 211): за недбале зберігання або умисне псування військово-облікових документів теж каратимуть суворіше. В особливий період штраф становитиме від 850 до 1700 гривень (раніше максимум був 119 гривень).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи будуть в 2026 році надсилати бойові повістки поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, на що українцям варто звертати увагу під час вручення повістки на вулиці.

штрафи військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації