Верховна Рада суттєво підняла штрафи для ухилянтів і порушників військового обліку

Заплатите в рази більше — ВР суттєво підняла штрафи для ухилянтів
Ігнорування повісток та безлад у документах тепер битимуть по гаманцю значно сильніше. Зміни вже внесені до Кодексу про адміністративні правопорушення.
Про це повідомляє видання "Район".
Які штрафи доведеться заплатити
Депутати переглянули "прайси" за всіма ключовими статтями. Порушення правил обліку (стаття 210): стосується призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Раніше штрафи були символічними — від 85 гривень. Тепер за перше порушення доведеться викласти від 510 до 850 гривень.
Якщо ж людина порушує правила повторно протягом року або робить це в особливий період (тобто під час воєнного стану), штраф зростає: від 850 до 1700 гривень.
Ухилення від мобілізації (стаття 210-1): за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час штраф стартує від 1700 гривень. Але в умовах воєнного стану ("особливий період") діють жорсткіші тарифи. Для пересічних громадян: 3400 — 5100 гривень, а для посадових осіб: 5100 — 8500 гривень.
Втрата військового квитка (стаття 211): за недбале зберігання або умисне псування військово-облікових документів теж каратимуть суворіше. В особливий період штраф становитиме від 850 до 1700 гривень (раніше максимум був 119 гривень).
