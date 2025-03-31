Когда запустят электронный кабинет для работников ВВК - ответ Министерства обороны

Военный с врачом. Фото иллюстративное: pravda.com.ua

С 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет для членов ВВК. Украинцам больше не придется идти с постановлениями о пригодности и непригодности и вносить это через ТЦК и СП. Всю информацию в электронном виде сразу будут отправлять в реестр "Оберіг".

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 30 марта, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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"Отныне после осмотров ВВК оформляются выводы исключительно в электронной форме в медицинской информационной системе ВСУ", — объяснила представитель оборонного ведомства.

Напомним, в Полтавской области заведующий хирургическим отделением городской больницы вносил ложные сведения в направление на МСЭК. Нарушителя приговорили к испытательному сроку и уплате штрафа.

Также мы сообщали, что неправомерное решение ВВК можно обжаловать. На это у военнообязанного есть месяц после получения заключения врачей.