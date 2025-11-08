Видео
Осужденных за шпионаж не исключают с воинского учета

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 12:20
обновлено: 10:22
Могут ли мобилизовать осужденных за шпионаж — объяснение юриста
Коллаборанты в тюрьме. Фото: кадр из видео

Граждане, которые были осуждены за преступления против основ национальной безопасности, в частности по статье 114 частью 1 Уголовного кодекса Украины (шпионаж), не могут быть мобилизованными. Однако есть нюанс, который и не позволяет им сняться с учета.

Об этом сообщили юристы.

К юристу обратился гражданин, который 1 апреля 2024 года был осужден по этой статье к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года, с вопросом, может ли он через суд быть исключен из воинского учета.

По словам адвоката, пока законодательство не предусматривает такой возможности. Статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" больше не содержит нормы, которая ранее позволяла исключать с воинского учета лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Однако, подчеркивает юрист, такие граждане не могут быть призваны на военную службу по мобилизации. Это прямо определено Постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, которое регулирует порядок проведения мобилизации.

Таким образом, граждане, осужденные по статье 114 УК Украины, не подлежат мобилизации, однако остаются на воинском учете, поскольку действующее законодательство не содержит оснований для их исключения.

"Вы не можете быть мобилизованы, но вас не исключат с воинского учета, ведь такого основания для исключения не существует", — резюмировал адвокат Айвазян.

Напомним, в Минобороны Украины обновили правила для бронирования работников от мобилизации. Какие предприятия могут бронировать 100% своих работников.

Также читайте, какие заболевания костей и суставов не позволяют служить в армии.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
