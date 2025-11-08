Чи можуть мобілізувати засуджених за шпигунство — пояснення юриста

Колаборанти у в'язниці. Фото: кадр з відео

Громадяни, які були засуджені за злочини проти основ національної безпеки, зокрема за статтею 114 частиною 1 Кримінального кодексу України (шпигунство), не можуть бути мобілізованими. Проте є нюанс, який й не дозволяє їм знятися з обліку.

Про це повідомили юристи.

Реклама

Читайте також:

Чи можуть мобілізувати в ЗСУ людину, яка шпигувала для Росії

До юриста звернувся громадянин, який 1 квітня 2024 року був засуджений за цією статтею до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки, з питанням, чи може він через суд бути виключений із військового обліку.

За словами адвоката, наразі законодавство не передбачає такої можливості. Стаття 37 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" більше не містить норми, яка раніше дозволяла виключати з військового обліку осіб, засуджених за тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Проте, підкреслює юрист, такі громадяни не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Це прямо визначено Постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, яка регулює порядок проведення мобілізації.

Таким чином, громадяни, засуджені за статтею 114 КК України, не підлягають мобілізації, однак залишаються на військовому обліку, оскільки чинне законодавство не містить підстав для їх виключення.

"Ви не можете бути мобілізовані, але вас не виключать із військового обліку, адже такої підстави для виключення не існує", — резюмував адвокат Айвазян.

Нагадаємо, в Міноборони України оновили правила для бронювання працівників від мобілізації. Які підприємства можуть бронювати 100% своїх працівників.

Також читайте, які захворювання кісток та суглобів не дозволяють служити у війську.