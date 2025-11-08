Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Засуджених за шпигунство не виключають з військового обліку

Засуджених за шпигунство не виключають з військового обліку

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 12:20
Оновлено: 10:22
Чи можуть мобілізувати засуджених за шпигунство — пояснення юриста
Колаборанти у в'язниці. Фото: кадр з відео

Громадяни, які були засуджені за злочини проти основ національної безпеки, зокрема за статтею 114 частиною 1 Кримінального кодексу України (шпигунство), не можуть бути мобілізованими. Проте є нюанс, який й не дозволяє їм знятися з обліку.

Про це повідомили юристи. 

Реклама
Читайте також:

Чи можуть мобілізувати в ЗСУ людину, яка шпигувала для Росії 

До юриста звернувся громадянин, який 1 квітня 2024 року був засуджений за цією статтею до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки, з питанням, чи може він через суд бути виключений із військового обліку.

За словами адвоката, наразі законодавство не передбачає такої можливості. Стаття 37 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" більше не містить норми, яка раніше дозволяла виключати з військового обліку осіб, засуджених за тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Проте, підкреслює юрист, такі громадяни не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Це прямо визначено Постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, яка регулює порядок проведення мобілізації.

Таким чином, громадяни, засуджені за статтею 114 КК України, не підлягають мобілізації, однак залишаються на військовому обліку, оскільки чинне законодавство не містить підстав для їх виключення.

"Ви не можете бути мобілізовані, але вас не виключать із військового обліку, адже такої підстави для виключення не існує", — резюмував адвокат Айвазян.

Нагадаємо, в Міноборони України оновили правила для бронювання працівників від мобілізації. Які підприємства можуть бронювати 100% своїх працівників. 

Також читайте, які захворювання кісток та суглобів не дозволяють служити у війську. 

шпигунство в'язниця ув'язнені держзрада мобілізація
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації