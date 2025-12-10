ВВК затягивает время - является ли это нарушением

Военно-врачебная комиссия. Фото: "Зміст"

Если военнообязанный гражданин из-за большого количества дополнительных обследований превысит срок прохождения военно-врачебной комиссии, это не будет считаться нарушением воинского учета. Но для этого ему нужно обратиться в ТЦК и предоставить соответствующие документы.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Нарушение воинского учета или нет

К юристам обратилась гражданка, муж которой, как ограниченно годный, ранее проходил военно-врачебную комиссию с большим количеством дополнительных обследований.

Женщина поинтересовалась, что делать ее мужу, если во время следующей ВВК придется проходить те же обследования, которые затянут общее время прохождения комиссии.

Юрист Андрей Брилев пояснил в комментарии, что более длительное время прохождения ВВК не является нарушением.

"Надо только прийти в ВВК в указанный день, показать направление и зарегистрироваться. После этого профильными врачами будут выданы направления на необходимые обследования с бланком Акта обследования", — подчеркнул юрист.

Нужно обратиться в ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян, в свою очередь, отметил, что срок прохождения ВВК в соответствии с Приказом МОУ №402 составляет 6 дней (максимум 14 при условии направления на дополнительное обследование).

"Если человек не может пройти ВВК в определенный законодательством срок, то советую обращаться в ТЦК с подтверждающими документами для продления срока", — отметил Айвазян.

Иначе, пояснил адвокат, есть риск привлечения гражданина к административной ответственности.

