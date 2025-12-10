Відео
Головна Мобілізація Затягування проходження ВЛК — чи не є це порушенням

Затягування проходження ВЛК — чи не є це порушенням

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 15:25
ВЛК затягує час - чи є це порушенням
Військово-лікарська комісія. Фото: "Зміст"

Якщо військовозобов’язаний громадянин через велику кількість додаткових обстежень перевищить термін проходження військово-лікарської комісії, це не буде вважатися порушенням військового обліку. Але для цього йому потрібно звернутися до ТЦК і надати відповідні документи.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Порушення військового обліку чи ні

До юристів звернулася громадянка, чоловік якої, як обмежено придатний, раніше проходив військово-лікарську комісію із великою кількістю додаткових обстежень.

Жінка поцікавилася, що робити її чоловіку, якщо під час наступної ВЛК доведеться проходити ті самі обстеження, які затягнуть загальний час проходження комісії.

Юрист Андрій Брильов пояснив у коментарі, що більш тривалий час проходження ВЛК не є порушенням.

"Треба тільки прийти до ВЛК в зазначений день, показати направлення і зареєструватися. Після цього профільними лікарями будуть видані направлення на необхідні обстеження з бланком Акту обстеження", — підкреслив юрист.

Потрібно звернутися у ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян, у свою чергу, зазначив, що строк проходження ВЛК відповідно до Наказу МОУ №402 становить 6 днів (максимум 14 за умови направлення на додаткове обстеження).

"Якщо чоловік не може пройти ВЛК у визначений законодавством строк, то раджу звертатися до ТЦК із підтверджуючими документами задля продовження строку", — наголосив Айвазян.

Інакше, пояснив адвокат, є ризик притягнення громадянина до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як часто мають проходити військово-лікарську комісію чинні військовослужбовці.

Додамо, ми повідомляли про те, чи законно відмовляти у бронюванні через непройдену військово-лікарську комісію.

порушення військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
