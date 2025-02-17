Административное задержание ТЦК - задержание во время прохождения ВВК

Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: znaj.ua

Если гражданин во время военно-врачебной комиссии был отправлен на дообследование, задержать во время проверки документов группой оповещения ТЦК не имеют права. Гражданину достаточно предъявить направление на дополнительное обследование.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который рассказал, что проходит дообследование во время военно-врачебной комиссии.

Гражданин поинтересовался, могут ли его задержать во время проверки документов группой оповещения территориального центра комплектования.

Какой документ надо предъявить работникам ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в ситуации, когда гражданин проходит военно-врачебную комиссию и направлен на дообследование, он должен предъявлять при встрече с группой оповещения ТЦК подтверждение направления на дополнительное обследование — и этого будет достаточно для того, чтобы его не задерживали.

"Хотя при том, что у Вас обновленные данные, есть ВОД и Вы не находитесь в розыске, не вижу основания для задержания", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать админзадержание ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право полиция задерживать по требованию ТЦК.