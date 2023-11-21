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Чи має право поліція затримувати на вимогу ТЦК — відповідь адвоката

21 листопада 2023 16:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи має право поліція затримувати на вимогу ТЦК — відповідь адвоката
Інцидент побиття співробітниками ТЦК чоловіка на очах в поліції. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережі почали з'являтися повідомлення про затримання поліцією військовозобов'язаних під час загальної мобілізації на вимогу ТЦК. Така агресія з боку правоохоронців до чоловіків та їх примусове доставлення до ТЦК СП є незаконною.

Як протидіяти такій скоординованій агресії розповів адвокат Роман Сімутін.

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Адвокат прокоментував поширення мережею чуток про надання поліції повноважень затримувати військовозобов'язаних згідно з постановою Кабміну №1487. Однак, як каже правозахисник, в цьому є нюанс.

Він пояснює: у документі написано: "За зверненням РТЦК (додаток 20) здійснює адміністративне затримання та доставлення осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтями 210, 210 — 1 КУпАП".

При цьому він наголосив, що у самому додатку самого слова "затримання" немає. В ньому йдеться про те, що громадян, які вчинили адміністративні правопорушення, доставлятимуть до ТЦК для складання протоколів.

Він зазначив, що під час судових засідань працівники ТЦК зазвичай заявляють про технічні збої, однак у документах — зовсім інші дані.

"В пункті 56 постанови зазначено: поліція здійснює затримання та доставку за вчинення правопорушення. А правопорушення вважається вчиненим, коли щодо вас винесено постанову", — пояснив адвокат.

Сімутін зауважив: спочатку складається протокол, а після нього виноситься постанова, згідно з якою людина може визнана винною у вчиненні правопорушення.

"А звідки поліція може знати, що саме ви вчинили подібне правопорушення, якщо вона не уповноважена такі виявляти? Тож розуміючи правові наслідки надання повноважень затримувати, у пункті 56 норму залишили, а в Додатку 20 – прибрали", — резюмує адвокат.

Нагадаємо, що раніше у Львівській області видали новий наказ, який дозволяє працівникам ТЦК та СП перевіряти документи військовозобов'язаних чоловіків просто на вулиці. Зокрема, це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. 

Натомість екскомвзводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що наступного року Україна має мобілізувати більше ресурсів та фінансів для війни проти Росії. Каже: це потрібно, аби не залежати від партнерів.

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