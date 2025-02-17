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Затримання ТЦК під час ВЛК — чи законно це

17 лютого 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Адміністративне затримання ТЦК - затримання під час проходження ВЛК
Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: znaj.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо громадянин під час військово-лікарської комісії був відправлений на до обстеження, затримати під час перевірки документів групою оповіщення ТЦК не мають права. Громадянину достатньо пред’явити направлення на додаткове обстеження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який розповів, що проходить дообстеження під час військово-лікарської комісії.

Громадянин поцікавився, чи можуть його затримати під час перевірки документів групою оповіщення територіального центру комплектування.

Який документ треба пред’явити працівникам ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що у ситуації, коли громадянин проходить військово-лікарську комісію та направлений на дообстеження, він має пред’являти при зустрічі із групою оповіщення ТЦК підтвердження направлення на додаткове обстеження — і цього буде досить для того, аби його не затримували.

"Хоча при тому, що у Вас оновлені дані, є ВОД та Ви не перебуваєте у розшуку, не бачу підстави для затримання", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити адмінзатримання ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право поліція затримувати на вимогу ТЦК.

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