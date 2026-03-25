Заведующий лабораторией получит отсрочку, если имеет 0,75 ставки

В лаборатории колледжа. Фото: Жилищно-коммунальный профессиональный колледж ХНУГХ им.А.М.Бекетова

Военнообязанный гражданин, работающий заведующим лабораторией в колледже, может претендовать на получение отсрочки от мобилизации. Но для этого необходимо соблюдение целого ряда условий. Должность должна быть соответствующим образом оформлена, а ставка гражданина не должна быть меньше показателя 0,75.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для работника колледжа

Работники украинских организаций, которые относятся к системе образования, имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Речь идет как о школах, так и о других учебных заведениях (колледжи, университеты и т.д.).

К юристам обратился гражданин, который закончил обучение и получил диплом бакалавра, с которым планирует устроиться на работу в колледж. Мужчина поинтересовался, будет ли он иметь право на отсрочку, если займет должность заведующего лабораторией.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что сама по себе должность не является основанием для получения отсрочки от призыва. Но вместе с выполнением других необходимых условий отсрочку можно получить.

Необходимые условия для получения отсрочки

Адвокат Юрий Айвазян напомнил: "Право на отсрочку имеют педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования". Таким образом, работа в колледже может стать основанием для оформления отсрочки.

Но, кроме того, есть еще несколько важных условий. Так, должность должна быть педагогической, а не технической или любой другой. И здесь, подчеркнул Айвазян, условие соблюдено, потому что руководитель / заведующий учебной (учебно-производственной, учебно-методической) лаборатории есть в списке должностей педагогических и научно-педагогических работников.

Но нужно еще иметь ставку соответствующего уровня и работать на этой должности, как на основной работе. Юрий Айвазян, объясняя гражданину его права, резюмировал: "Итак, если в штатном расписании должность оформлена как заведующий лабораторией, и эта лаборатория является подразделением по основному направлению деятельности колледжа, то это педагогическая должность, а значит при условии основного места работы и не менее 0,75 ставки у Вас будет основание для отсрочки".

Отсрочка от мобилизации предоставляется не только учителям, но и другим школьным работникам.

Отсрочка от мобилизации предоставляется не только учителям, но и другим школьным работникам. Это, в частности, воспитатели, вожатые, ассистенты учителей и культорганизаторы.

Добавим, мы сообщали о том, как именно продолжается отсрочка для учителей.

Продление отсрочки для учителей должен инициировать руководитель соответствующего учебного заведения. Именно после этого подтверждения учителю могут автоматически продлить отсрочку на соответствующий срок.