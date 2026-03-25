Завідувач лабораторії отримає відстрочку, якщо має 0,75 ставки

Військовозобов’язаний громадянин, який працює завідувачем лабораторії в коледжі, може претендувати на отримання відстрочки від мобілізації. Та для цього потрібне дотримання цілої низки умов. Посада має бути відповідним чином оформлена, а ставка громадянина не повинна бути меншою показника 0,75.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для працівника коледжу

Працівники українських організацій, які належать до системи освіти, мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Йдеться як про школи, так і про інші навчальні заклади (коледжи, університети тощо).

До юристів звернувся громадянин, який закінчив навчання і отримав диплом бакалавра, з яким планує влаштуватися на роботу в коледж. Чоловік поцікавився, чи матиме він право на відстрочку, якщо обійме посаду завідувача лабораторії.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що сама по собі посада не є підставою для отримання відстрочки від призову. Але разом із виконанням інших необхідних умов відстрочку можливо отримати.

Читайте також:

Необхідні умови для отримання відстрочки

Адвокат Юрій Айвазян нагадав: "Право на відстрочку мають педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти". Таким чином, робота у коледжі може стати підставою для оформлення відстрочки.

Та, крім того, є ще кілька важливих умов. Так, посада має бути педагогічною, а не технічною чи будь-якою іншою. І тут, підкреслив Айвазян, умова дотримана, бо керівник / завідувач навчальної (навчально-виробничої, навчально-методичної) лабораторії є у списку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Але потрібно ще мати ставку відповідного рівня і працювати на цій посаді, як на основній роботі. Юрій Айвазян,пояснюючи громадянину його права, резюмував: "Отже, якщо у штатному розписі посада оформлена як завідувач лабораторії, і ця лабораторія є підрозділом з основного напряму діяльності коледжу, то це педагогічна посада, а отже за умови основного місця роботи і не менше 0,75 ставки у Вас буде підстава для відстрочки".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто у школі, крім учителів, має право на відстрочку від призову.

Відстрочка від мобілізації надається не тільки учителям, а й іншим шкільним працівникам. Це, зокрема, вихователі, вожаті, асистенти учителів та культорганізатори.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме продовжується відстрочка для учителів.

Продовження відстрочки для учителів має ініціювати керівник відповідного навчального закладу. Саме після цього підтвердження учителю можуть автоматично продовжити відстрочку на відповідний термін.