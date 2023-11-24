Зеленский поручил подготовить комплексные решения по мобилизации и ВВК

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Там были обсуждены вопросы мобилизации, демобилизации, ТЦК, ВЛК, ротации и срочников.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Заседание Ставки

По словам главы государства, заслушаны доклады:

министра обороны Умерова;

главкома Залужного;

начальника Генштаба Шапталы;

министра здравоохранения Ляшко;

главы МВД Клименко;

министра иностранных дел Кулебы;

директора ГБР Сухачева;

первого заместителя министра обороны Павлюка.

"Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Говорит, что есть важные результаты.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что усиление противовоздушной обороны Украины является лучшей стратегической инвестицией в безопасность, по меньшей мере, по пяти причинам. Прежде всего, каждая система противовоздушной обороны и каждая ракета, предоставленная Украине, спасает жизнь.

Добавим, украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил военных, работающих ради победы. Он также показал их работу на фронте.