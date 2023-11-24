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Зеленський доручив підготувати комплексні рішення щодо мобілізації та ВЛК

24 листопада 2023 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський доручив підготувати комплексні рішення щодо мобілізації та ВЛК
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Там було обговорено питання мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації та строковиків.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Засідання Ставки

За словами глави держави заслухано доповіді:

  • міністра оборони Умєрова;
  • головкома Залужного;
  • начальника Генштабу Шаптали;
  • міністра охорони здоров’я Ляшка;
  • очільника МВС Клименка;
  • міністра закордонних справ Кулеби;
  • директора ДБР Сухачова;
  • першого заступника міністра оборони Павлюка. 

"Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Каже, що є важливі результати.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що посилення протиповітряної оборони України є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку щонайменше з п’яти причин. Передусім кожна система протиповітряної оборони й кожна ракета, надана Україні, рятує життя.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський подякував військовим, які працюють заради перемоги. Він також показав їхню роботу на фронті.

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