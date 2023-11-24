Зеленський доручив підготувати комплексні рішення щодо мобілізації та ВЛК

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Там було обговорено питання мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації та строковиків.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Засідання Ставки

За словами глави держави заслухано доповіді:

міністра оборони Умєрова;

головкома Залужного;

начальника Генштабу Шаптали;

міністра охорони здоров’я Ляшка;

очільника МВС Клименка;

міністра закордонних справ Кулеби;

директора ДБР Сухачова;

першого заступника міністра оборони Павлюка.

"Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Каже, що є важливі результати.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що посилення протиповітряної оборони України є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку щонайменше з п’яти причин. Передусім кожна система протиповітряної оборони й кожна ракета, надана Україні, рятує життя.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський подякував військовим, які працюють заради перемоги. Він також показав їхню роботу на фронті.