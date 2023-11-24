Зеленський доручив підготувати комплексні рішення щодо мобілізації та ВЛК
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Там було обговорено питання мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації та строковиків.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Засідання Ставки
За словами глави держави заслухано доповіді:
- міністра оборони Умєрова;
- головкома Залужного;
- начальника Генштабу Шаптали;
- міністра охорони здоров’я Ляшка;
- очільника МВС Клименка;
- міністра закордонних справ Кулеби;
- директора ДБР Сухачова;
- першого заступника міністра оборони Павлюка.
"Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Каже, що є важливі результати.
Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що посилення протиповітряної оборони України є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку щонайменше з п’яти причин. Передусім кожна система протиповітряної оборони й кожна ракета, надана Україні, рятує життя.
Додамо, український лідер Володимир Зеленський подякував військовим, які працюють заради перемоги. Він також показав їхню роботу на фронті.
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