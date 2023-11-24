В ЗСУ пояснили процедуру призову на військову службу

Працівники ТЦК вручать повістку чоловіку. Фото: скриншот You Tube

Російська пропаганда робить все, щоб посіяти паніку серед українців у зв'язку з мобілізацією. Наші громадяни чомусь думають, що після вручення першої повістки одразу ж вирушать на фронт.

В ефірі телемарафону керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, як усе відбувається насправді.

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Як усе відбувається

За його словами, перша повістка вручається військовозобов'язаному громадянину віком від 18 до 60 років для уточнення його облікових даних. Людина має:

з'явитися у ТЦК та СП;

пройти медичний огляд для того, щоб з'ясувати його стан здоров'я й відповідно придатність до служби;

надати весь пакет документів про фах, освіту, сімейний стан, наявність/відсутність причин для отримання відстрочки.

"Якщо є причини для отримання відстрочки, він надає всі ці документи. Відповідно, до мобілізації він не залучається. Якщо ж він має скарги на здоров'я, його визнають обмежено придатним, таких людей можуть призвати за потреби для проходження служби в тилу", — відзначив Фітьо.

Лише за результатами проходження медогляду, що засвідчив придатність до мобілізації, надання усіх відповідних документів та відсутності причин для отримання відстрочки військовозобов'язаному дають другу повістку.

Що означає друга повістка

"Це може бути в певному якомусь періоді й часі. Друга повістка — викликають, це є мобілізаційне розпорядження. Відповідно до цього мобілізаційного розпорядження військовозобов'язаний скеровується в мобілізаційний центр. В навчальному центрі проходить навчання від місяця часу. Це базова військова підготовка в професії стрільця", — сказав керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ.

Якщо професія складніше, наприклад, оператор-навідник, оператор дронів, навчання збільшується пропорційно до програми — місяць-два-три. Також навчання проходять за кордоном: у Великій Британії, Іспанії, Німеччині, у наших партнерів.

"Лише після того, як відбулося навчання, злагодження, тоді мобілізований військовослужбовець направляється до свого підрозділу, в який його розподілять", — зазначив Фітьо.

Раніше ми повідомляли, що в Україні почастішали випадки, коли працівники ТЦК та СП перевищують свої повноваження. Зокрема, примусово забирають військовозобов'язаних посеред вулиць та громадських місць.