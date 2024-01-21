Зеленский не уверен в необходимости мобилизовать полмиллиона людей

Владимир Зеленский дает интервью 4 News. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский пока не видит необходимости мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины полмиллиона человек. Он отметил, что расходы на такое количество бойцов могут быть тяжелыми для государственного бюджета.

Об этом Зеленский заявил в интервью 4 News.

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Глава государства отметил, что в настоящее время он не видит нужды в мобилизации пятисот тысяч человек в ряды ВСУ.

"Я это говорю не для того, чтобы кому-то понравиться… Я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", — сказал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что важным нюансом является финансовый вопрос.

"Зарплаты военным дает украинский бюджет. Поэтому, когда мы говорим о полумиллионе мобилизованных, то нужно думать и считать", — отметил Президент Украины.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение мобилизации — вопрос справедливости, ведь есть люди, которые с первого дня защищают наше государство и их нужно заменять. По его словам, эти военные должны отдохнуть, ведь они воевали в "самые мощные и сложные месяцы".

Напомним, скандальный законопроект об усилении мобилизации уже вторую неделю на доработке. В настоящее время его нормы противозаконны, а действия представителей ТЦК нарушают Конституцию Украины. О том, как сейчас нужно действовать мужчинам мобилизационного возраста, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.