Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Зеленский не уверен в необходимости мобилизовать полмиллиона людей arrow

Зеленский не уверен в необходимости мобилизовать полмиллиона людей

21 января 2024 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский не уверен в необходимости мобилизовать полмиллиона людей
Владимир Зеленский дает интервью 4 News. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский пока не видит необходимости мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины полмиллиона человек. Он отметил, что расходы на такое количество бойцов могут быть тяжелыми для государственного бюджета.

Об этом Зеленский заявил в интервью 4 News.

Читайте также:

Зеленский прокомментировал мобилизацию полумиллиона человек

Глава государства отметил, что в настоящее время он не видит нужды в мобилизации пятисот тысяч человек в ряды ВСУ.

"Я это говорю не для того, чтобы кому-то понравиться… Я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", сказал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что важным нюансом является финансовый вопрос.

"Зарплаты военным дает украинский бюджет. Поэтому, когда мы говорим о полумиллионе мобилизованных, то нужно думать и считать", — отметил Президент Украины.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение мобилизации — вопрос справедливости, ведь есть люди, которые с первого дня защищают наше государство и их нужно заменять. По его словам, эти военные должны отдохнуть, ведь они воевали в "самые мощные и сложные месяцы".

Напомним, скандальный законопроект об усилении мобилизации уже вторую неделю на доработке. В настоящее время его нормы противозаконны, а действия представителей ТЦК нарушают Конституцию Украины. О том, как сейчас нужно действовать мужчинам мобилизационного возраста, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

Владимир Зеленский
война
деньги
Украина
армия
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

Актуальное по теме