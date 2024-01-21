Зеленський не впевнений у необхідності мобілізувати пів мільйона людей

Володимир Зеленський дає інтерв'ю 4 News. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський наразі не бачить потреби мобілізувати до лав Збройних сил України пів мільйона людей. Він зазначив, що витрати на таку кількість бійців можуть бути заважкі для державного бюджету.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю 4 News.

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Глава держави зазначив, що наразі він не бачить потреби у мобілізації п'ятиста тисяч людей до лав ЗСУ.

"Я це говорю не для того, щоб комусь сподобатись… Я сьогодні не побачив, поки що, достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що пів мільйона потрібно мобілізувати", — сказав Зеленський.

Президент України також додав, що важливим нюансом є фінансове питання.

"Зарплати військовим дає український бюджет. Тому, коли ми говоримо про пів мільйона мобілізованих, то треба думати і рахувати", — зазначив Президент України.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення мобілізації є питанням справедливості, адже є люди, які з першого дня захищають нашу державу і їх потрібно заміняти. За його словами, ці військові мають відпочити, адже вони воювали в "найпотужніші та найскладніші місяці".

Нагадаємо, скандальний законопроєкт про посилення мобілізації вже другий тиждень на доопрацюванні. Нині його норми є протизаконними, а дії представників ТЦК порушують Конституцію України. Про те, як зараз потрібно діяти чоловікам мобілізаційного віку, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.