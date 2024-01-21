Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Зеленський не впевнений у необхідності мобілізувати пів мільйона людей arrow

Зеленський не впевнений у необхідності мобілізувати пів мільйона людей

21 січня 2024 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський не впевнений у необхідності мобілізувати пів мільйона людей
Володимир Зеленський дає інтерв'ю 4 News. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський наразі не бачить потреби мобілізувати до лав Збройних сил України пів мільйона людей. Він зазначив, що витрати на таку кількість бійців можуть бути заважкі для державного бюджету.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю 4 News.

Читайте також:

Зеленський прокоментував мобілізацію пів мільйона людей

Глава держави зазначив, що наразі він не бачить потреби у мобілізації п'ятиста тисяч людей до лав ЗСУ.

"Я це говорю не для того, щоб комусь сподобатись… Я сьогодні не побачив, поки що, достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що пів мільйона потрібно мобілізувати", — сказав Зеленський.

Президент України також додав, що важливим нюансом є фінансове питання.

"Зарплати військовим дає український бюджет. Тому, коли ми говоримо про пів мільйона мобілізованих, то треба думати і рахувати", — зазначив Президент України.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення мобілізації є питанням справедливості, адже є люди, які з першого дня захищають нашу державу і їх потрібно заміняти. За його словами, ці військові мають відпочити, адже вони воювали в "найпотужніші та найскладніші місяці".

Нагадаємо, скандальний законопроєкт про посилення мобілізації вже другий тиждень на доопрацюванні. Нині його норми є протизаконними, а дії представників ТЦК порушують Конституцію України. Про те, як зараз потрібно діяти чоловікам мобілізаційного віку, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару. 

Володимир Зеленський
війна
гроші
Україна
армія
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

Актуальне по темі