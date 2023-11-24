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Зеленский сообщил, когда презентуют комплексный план по мобилизации

24 ноября 2023 19:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский сообщил, когда презентуют комплексный план по мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский поручил презентовать комплексный план проведения мобилизации в Украине. Его должны представить на следующей неделе.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с главой Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве, пишет Укринформ.

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"Весь план будет наработан. Честно говоря, некоторые вопросы мы уже решили, но я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий, куда мы идем, какие вызовы… Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе. Очень верю, что на следующей неделе", — сказал Президент.

Такую задачу Зеленский поставил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, Министру обороны Рустему Умерову и другим представителям правительства.

"Потому что многое зависит и от экономических вопросов, нужно урегулировать. Они все будут комплексно докладывать на следующей неделе", — добавил украинский лидер.

Напомним, что сегодня, 24 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Там были обсуждены вопросы мобилизации, демобилизации, ТЦК, ВЛК, ротации и срочников.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Говорит, что есть важные результаты.

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