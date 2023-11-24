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Зеленський повідомив, коли презентують комплексний план щодо мобілізації

24 листопада 2023 19:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський повідомив, коли презентують комплексний план щодо мобілізації
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський доручив презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні. Його мають представити вже наступного тижня.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з главою Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом у Києві, пише Укрінформ.

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План щодо проведення мобілізації в Україні

"Увесь план буде напрацьовано. Чесно кажучи, деякі питання ми вже вирішили, але я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики… Комплексний план щодо цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня", — сказав Президент.

Таке завдання Зеленський поставив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, Міністру оборони Рустему Умєрову та іншим представникам уряду.

"Бо багато речей залежить і від економічних питань, треба врегулювати. Вони всі будуть комплексно доповідати наступного тижня", — додав український лідер.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Там було обговорено питання мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації та строковиків.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Каже, що є важливі результати.

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