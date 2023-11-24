Зеленський повідомив, коли презентують комплексний план щодо мобілізації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський доручив презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні. Його мають представити вже наступного тижня.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з главою Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом у Києві, пише Укрінформ.

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План щодо проведення мобілізації в Україні

"Увесь план буде напрацьовано. Чесно кажучи, деякі питання ми вже вирішили, але я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики… Комплексний план щодо цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня", — сказав Президент.

Таке завдання Зеленський поставив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, Міністру оборони Рустему Умєрову та іншим представникам уряду.

"Бо багато речей залежить і від економічних питань, треба врегулювати. Вони всі будуть комплексно доповідати наступного тижня", — додав український лідер.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Там було обговорено питання мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації та строковиків.

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