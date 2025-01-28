Демобилизация военных — Зеленский ответил, возможно ли это

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноценное возвращение домой с фронта не предусмотрено законом. По его словам, если бы половина армии ушла домой, то в первый день надо было сдаться.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

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Президент сказал, что долгая война утомляет любого человека. Мобилизация продолжается и привлекает к службе на фронт большое количество людей. Они имеют ротации или отпуска, но Зеленский понимает, что этого недостаточно.

Кроме того, он подчеркнул, что военное положение предусматривает мобилизацию людей и ресурсов, однако полноценное возвращение домой с фронта не предусмотрено законом. Поэтому эту войну нужно завершить и заставить Россию сделать это.

"Военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов, которые есть в стране. Абсолютно всех. И в этом, к сожалению, есть вызов этой войны, и почему ее нужно максимально ускорить, чтобы ее закончить, заставить Россию закончить эту войну. Мы сегодня защищаемся. Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться. Так и есть. Потому что если завтра половина людей пойдет домой, Путин нас убьет всех", — подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно нардеп Вениславский заявил, что в ближайшее время, в частности в следующие три месяца, демобилизации в Украине не будет.

В то же время он пояснил, если в Украине действительно примут демобилизацию, то процесс будет не таким быстрым, как все надеются.