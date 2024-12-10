Президент Украины считает, что сейчас не нужно снижать призывной возраст

Зеленский отреагировал на предложения снизить призывной возраст
Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на обеспечении имеющихся бригад современной техникой и качественной подготовке личного состава, а не на снижении призывного возраста. Он отметил, что приоритетом является поставка ракет и ослабление военного потенциала России.
Об этом президент Украины написал в соцсети X.
Почему сейчас не стоит снижать призывной возраст
По мнению Зеленского, сохранение человеческих жизней должно быть более высокой ценностью, чем накопление оружия на складах. Президент подчеркнул важность международного сотрудничества для достижения справедливого завершения войны и установления крепкого мира.
"Самое важное — работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор", — написал глава государства.
Зеленский поблагодарил президентов Франции и США за их активную позицию и решительность в этом вопросе. Так же президент Украины выразил убеждение, что только совместными усилиями Америки, Европы и всех стран, которые ценят безопасность и мир, можно добиться успеха в завершении российско-украинской войны.
Напомним, майор ВСУ Виктор Трегубов заявил, что существуют разные варианты для увеличения мобилизационного ресурса, однако в настоящее время акцент делается только на одном из них — снижении мобилизационного возраста в Украине.
Также мобилизация в Украине начинается с 25 лет, но есть определенные категории граждан, которые могут быть призваны в ВСУ до достижения этого возраста.
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