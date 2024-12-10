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Зеленский отреагировал на предложения снизить призывной возраст

10 декабря 2024 04:30
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Президент Украины считает, что сейчас не нужно снижать призывной возраст
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на обеспечении имеющихся бригад современной техникой и качественной подготовке личного состава, а не на снижении призывного возраста. Он отметил, что приоритетом является поставка ракет и ослабление военного потенциала России.

Об этом президент Украины написал в соцсети X.

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Зеленский отреагировал на предложения снизить призывной возраст - фото 1
Заявление Владимира Зеленского. Фото: Скриншот

По мнению Зеленского, сохранение человеческих жизней должно быть более высокой ценностью, чем накопление оружия на складах. Президент подчеркнул важность международного сотрудничества для достижения справедливого завершения войны и установления крепкого мира.

"Самое важное — работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор", — написал глава государства.

Зеленский поблагодарил президентов Франции и США за их активную позицию и решительность в этом вопросе. Так же президент Украины выразил убеждение, что только совместными усилиями Америки, Европы и всех стран, которые ценят безопасность и мир, можно добиться успеха в завершении российско-украинской войны.

Напомним, майор ВСУ Виктор Трегубов заявил, что существуют разные варианты для увеличения мобилизационного ресурса, однако в настоящее время акцент делается только на одном из них — снижении мобилизационного возраста в Украине.

Также мобилизация в Украине начинается с 25 лет, но есть определенные категории граждан, которые могут быть призваны в ВСУ до достижения этого возраста.

Владимир Зеленский ВСУ военный призыв мобилизация военнообязанные

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