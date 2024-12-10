Президент України вважає, що зараз не треба знижувати призовний вік

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Володимир Зеленський наголосив на необхідності зосередити зусилля на забезпеченні наявних бригад сучасною технікою та якісній підготовці особового складу, а не на зниженні призовного віку. Він зазначив, що пріоритетом є постачання ракет та послаблення військового потенціалу Росії.

Про це президент України написав в соцмережі X.

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Заява Володимира Зеленського. Фото: Скриншот

На переконання Зеленського, збереження людських життів має бути вищою цінністю, ніж накопичення зброї на складах. Президент підкреслив важливість міжнародної співпраці для досягнення справедливого завершення війни та встановлення міцного миру.

"Найважливіше — працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова", — написав голова держави.

Зеленський подякував президентам Франції та США за їхню активну позицію та рішучість у цьому питанні. Тако ж президент України висловив переконання, що тільки спільними зусиллями Америки, Європи та всіх країн, які цінують безпеку та мир, можна досягти успіху у завершенні російсько-української війни.

Нагадаємо, майор ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що існують різні варіанти для збільшення мобілізаційного ресурсу, однак наразі акцент робиться лише на одному з них — зниженні мобілізаційного віку в Україні.

Також мобілізація в Україні починається з 25 років, але є певні категорії громадян, які можуть бути призвані до ЗСУ до досягнення цього віку.