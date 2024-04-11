Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Зеленский высказался о законе о мобилизации и усилении контроля над уклонистами arrow

Зеленский высказался о законе о мобилизации и усилении контроля над уклонистами

11 апреля 2024 18:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский высказался о законе о мобилизации и усилении контроля над уклонистами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятый сегодня закон о мобилизации. Он заявил, что любой человек мобилизационного возраста, который нарушал правила мобилизации, был уклонистом и нарушает действующее законодательство.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Читайте также:

Зеленский прокомментировал закон о мобилизации

"По запросу наших войск и военного руководства есть некоторые изменения. Согласно этой мобилизации есть усиление контроля относительно уклонистов. Зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству и поддержке войска", — сказал он.

Президент также отметил, что Россия пытается манипулировать, чтобы сорвать мобилизацию в Украине.

"Мобилизация идет согласно срокам законодательства, как это и должно быть во время войны", — добавил он.

Закон о мобилизации — последние новости

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом, за что проголосовали 283 нардепа.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прошедшие плен военные отныне имеют право на демобилизацию, поскольку соответствующая норма предусмотрена в мобилизационном законе.

А Львовский ТЦК и СП призвал военнообязанных вставать в защиту своей Родины, создав на фоне принятого закона пропагандистский видеоролик с мотивирующим слоганом.

Владимир Зеленский
закон
Украина
мобилизация
война в Украине
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб