Зеленский высказался о законе о мобилизации и усилении контроля над уклонистами
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятый сегодня закон о мобилизации. Он заявил, что любой человек мобилизационного возраста, который нарушал правила мобилизации, был уклонистом и нарушает действующее законодательство.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе.
Зеленский прокомментировал закон о мобилизации
"По запросу наших войск и военного руководства есть некоторые изменения. Согласно этой мобилизации есть усиление контроля относительно уклонистов. Зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству и поддержке войска", — сказал он.
Президент также отметил, что Россия пытается манипулировать, чтобы сорвать мобилизацию в Украине.
"Мобилизация идет согласно срокам законодательства, как это и должно быть во время войны", — добавил он.
Закон о мобилизации — последние новости
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом, за что проголосовали 283 нардепа.
В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прошедшие плен военные отныне имеют право на демобилизацию, поскольку соответствующая норма предусмотрена в мобилизационном законе.
А Львовский ТЦК и СП призвал военнообязанных вставать в защиту своей Родины, создав на фоне принятого закона пропагандистский видеоролик с мотивирующим слоганом.
Читайте Новини.LIVE!