Зеленский высказался о законе о мобилизации и усилении контроля над уклонистами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятый сегодня закон о мобилизации. Он заявил, что любой человек мобилизационного возраста, который нарушал правила мобилизации, был уклонистом и нарушает действующее законодательство.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе.

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"По запросу наших войск и военного руководства есть некоторые изменения. Согласно этой мобилизации есть усиление контроля относительно уклонистов. Зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству и поддержке войска", — сказал он.

Президент также отметил, что Россия пытается манипулировать, чтобы сорвать мобилизацию в Украине.

"Мобилизация идет согласно срокам законодательства, как это и должно быть во время войны", — добавил он.

Закон о мобилизации — последние новости

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом, за что проголосовали 283 нардепа.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прошедшие плен военные отныне имеют право на демобилизацию, поскольку соответствующая норма предусмотрена в мобилизационном законе.

А Львовский ТЦК и СП призвал военнообязанных вставать в защиту своей Родины, создав на фоне принятого закона пропагандистский видеоролик с мотивирующим слоганом.