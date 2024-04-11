Зеленський висловився про закон про мобілізацію і посилення контролю над ухилянтами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалений сьогодні закон про мобілізацію. Він заявив, що будь-яка людина мобілізаційного віку, яка порушувала правила мобілізації, була ухилянтом і порушує чинне законодавство.

Про це він заявив під час пресконференції у Вільнюсі.

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"На запит наших військ і військового керівництва є деякі зміни. Згідно з цією мобілізацією є посилення контролю щодо ухилянтів. Зафіксовані деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву та підтримки війська", — сказав він.

Президент також зазначив, що Росія намагається маніпулювати, щоб зірвати мобілізацію в Україні.

"Мобілізація триває згідно з термінами законодавства, як це і повинно бути під час війни", — додав він.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому, за що проголосували 283 нардепи.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військові, які пройшли полон, відтепер мають право на демобілізацію, оскільки відповідна норма передбачена в мобілізаційному законі.

А Львівський ТЦК та СП закликав військовозобов'язаних ставати на захист своєї Батьківщини, створивши на тлі ухваленого закону пропагандистський відеоролик з мотивуючим слоганом.