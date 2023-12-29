Железняк заявил, что у государства нет средств на обеспечение 500 тысяч мобилизованных

Нардеп Ярослав Железняк. Фото: скриншот

Народный депутат Украины от партии "Голос", Ярослав Железняк заявил, что в украинском бюджете нет денег на обеспечение полумиллиона мобилизованных. По словам нардепа, такая сумма должна составлять 580 млрд. грн.

Об этом политик заявил в интервью "Украинской правде".

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Нардеп сказал, что в законопроекте о мобилизации не указана цифра в полмиллиона человек, и в любом случае в Украине нет таких больших денег.

"Есть ли деньги на мобилизацию дополнительно 500 тысяч человек здесь и сейчас в армию? Нет", — заявил он.

Как отметил чиновник, в текущем году военный бюджет составлял 1,9 триллиона гривен, тогда как сумма на следующий год составляет 1,6 триллиона.

"Минус 300 миллиардов, которые мы будем искать. Уже такая математика подводит нас к выводу, что денег уже не хватает на текущую численность и нужды армии", — пояснил он.

Железняк добавляет, что на обеспечение полумиллионного войска необходимо около 580 миллиардов гривен. Эти деньги лягут на ту часть бюджета Украины, которая формируется из внутренних доходов.

"Таких денег мы, к сожалению, найти не сможем. Мы обеспечиваем армию за свои деньги внутренних доходов — налоги, таможня, немного приватизация и несколько сотен миллионов долларов от Норвегии. Все остальные международные партнеры не финансируют военные расходы", — говорит Железняк.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объяснил свое заявление об экстрадиции украинцев домой, чтобы помочь Киеву с мобилизацией. Он заявил, что его слова несколько исказили, и подчеркнул, что Эстония не будет "гнать украинцев на смерть".

В то же время глава Нацполиции Иван Выговский прокомментировал информацию о намерении отдельных украинских госчиновников мобилизовать полицейских.