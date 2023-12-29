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Железняк заявив, що в держави немає коштів на забезпечення 500 тисяч мобілізованих

29 грудня 2023 00:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Железняк заявив, що в держави немає коштів на забезпечення 500 тисяч мобілізованих
Нардеп Ярослав Железняк. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Народний депутат України від партії "Голос", Ярослав Железняк заявив, що в українському бюджеті немає грошей на забезпечення півмільйона мобілізованих. За словами нардепа, така сума повинна складати 580 мільярдів гривень.

Про це політик заявив в інтерв'ю "Українській правді"

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Нардеп сказав, що у законопроєкті про мобілізацію не вказано цифру у півмільйона осіб, та в будь-якому разі в Україні немає таких великих грошей. 

"Чи є гроші на мобілізацію додатково 500 тисяч людей тут і зараз в армію? Ні", — заявив він

Як зазначив урядовець, у поточному році військовий бюджет становив 1,9 трильйона гривень, тоді як сума на наступний рік складає 1,6 трильйона.

"Мінус 300 мільярдів, які ми будемо шукати. Уже така математика підводить нас до висновку, що грошей уже не вистачає на поточну чисельність і потреби армії", — пояснив він.

Железняк додає, що на забезпечення півмільйонного війська необхідно приблизно 580 мільярдів гривень. Ці гроші ляжуть на ту частину бюджету України, яка формується з внутрішніх доходів. 

"Таких грошей ми, на жаль, знайти не зможемо. Ми забезпечуємо армію за свої гроші внутрішніх доходів — податки, митниця, трохи приватизація і кількасот мільйонів доларів від Норвегії. Усі інші міжнародні партнери не фінансують військові витрати", — каже Железняк.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пояснив свою заяву про екстрадицію українців додому, аби допомогти Києву з мобілізацією. Він заявив, що його слова дещо спотворили, і наголосив, що Естонія не буде "гнати українців на смерть". 

Також голова Нацполіції Іван Вигівський прокоментував інформацію про намір окремих українських держпосадовців мобілізувати поліцейських. 

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