Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Женщина информировала о мобилизационных мероприятиях — приговор

Женщина информировала о мобилизационных мероприятиях — приговор

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 03:32
Женщина в Telegram сливала данные о ТЦК —тт как ее наказал суд
Женщина с телефоном в руках. Фото иллюстративное: creative.vista

Жительница Винницкой области распространяла в Telegram информацию о мобилизационных мероприятиях на территории Чернигова. За совершенное она могла попасть в тюрьму, но наказание изменили.

Об этом говорится в приговоре, который Новозаводской районный суд города Чернигова принял 10 октября.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в июле прошлого года обвиняемая присоединилась к Telegram-сообществу, которое другие люди создали для информирования о местонахождении и перемещении военнослужащих ТЦК в Чернигове и Черниговском районе. 9 июля женщина опубликовала в Telegram сообщение о дислокации мобилизационных групп, а в TikTok разместила видеозапись с изображением работников военкомата во время оповещения населения. В текстовом сообщении она для конспирации использовала сленг "две оливки, одна маслина".

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая свою вину отрицала. Женщина утверждала, что своими сообщениями хотела не помешать деятельности ВСУ, а привлечь внимание правоохранителей к незаконности действий военнослужащих, осуществляющих оповещение граждан.

Нарушительницу приговорили к пяти годам заключения, но заменили реальный срок, но два года испытательного. Решение суда можно было обжаловать в течение 30 дней со дня провозглашения. Сейчас же оно уже вступило в законную силу.

Напомним, на Ровенщине трое работников ТЦК и СП избили мужчину. Двум из нападавших уже избрали наказание.

Также мы сообщали, что на Полтавщине мужчина приобрел фальшивые документы об инвалидности, чтобы уклониться от мобилизации. Его оштрафовали.

суд соцсети мобилизация наказание ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации