Женщина в Telegram сливала данные о ТЦК —тт как ее наказал суд

Жительница Винницкой области распространяла в Telegram информацию о мобилизационных мероприятиях на территории Чернигова. За совершенное она могла попасть в тюрьму, но наказание изменили.

Об этом говорится в приговоре, который Новозаводской районный суд города Чернигова принял 10 октября.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в июле прошлого года обвиняемая присоединилась к Telegram-сообществу, которое другие люди создали для информирования о местонахождении и перемещении военнослужащих ТЦК в Чернигове и Черниговском районе. 9 июля женщина опубликовала в Telegram сообщение о дислокации мобилизационных групп, а в TikTok разместила видеозапись с изображением работников военкомата во время оповещения населения. В текстовом сообщении она для конспирации использовала сленг "две оливки, одна маслина".

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая свою вину отрицала. Женщина утверждала, что своими сообщениями хотела не помешать деятельности ВСУ, а привлечь внимание правоохранителей к незаконности действий военнослужащих, осуществляющих оповещение граждан.

Нарушительницу приговорили к пяти годам заключения, но заменили реальный срок, но два года испытательного. Решение суда можно было обжаловать в течение 30 дней со дня провозглашения. Сейчас же оно уже вступило в законную силу.

