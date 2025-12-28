Відео
Жінка інформувала про мобілізаційні заходи — вирок

Жінка інформувала про мобілізаційні заходи — вирок

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 03:32
Жінка в Telegram зливала дані про ТЦК — як її покарав суд
Жінка з телефоном у руках. Фото ілюстративне: creative.vista

Жителька Вінницької області поширювала в Telegram інформацію про мобілізаційні заходи на території Чернігова. За вчинене вона могла потрапити до в'язниці, але покарання змінили. 

Про це йдеться у вироку, який Новозаводський районний суд міста Чернігова ухвалив 10 жовтня. 

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у липні минулого року обвинувачена долучилася до Telegram-спільноти, яку інші люди створили для інформування про місцеперебування та переміщення військовослужбовців ТЦК у Чернігові та Чернігівському районі. 9 липня жінка опублікувала в Telegram повідомлення про дислокацію мобілізаційних груп, а в TikTok розмістила відеозапис із зображенням працівників військкомату під час оповіщення населення. У текстовому повідомленні вона для конспірації використала сленг "дві оливки, одна маслина".

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачена свою провину заперечувала. Жінка стверджувала, що своїми дописами хотіла не перешкодити діяльності ЗСУ, а привернути увагу правоохоронців до незаконності дій військовослужбовців, які здійснюють оповіщення громадян.

Порушницю засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили реальний термін, но два роки випробувального. Рішення суду можна було оскаржити впродовж 30 днів від дня проголошення. Наразі ж воно вже набуло законної сили.

Нагадаємо, на Рівненщині троє працівників ТЦК та СП побили чоловіка. Двом із нападників уже обрали покарання.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині чоловік придбав фальшиві документи про інвалідність, щоб ухилитися від мобілізації. Його оштрафували.

суд соцмережі мобілізація покарання ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
