Суд оштрафовал женщину, которая подделала документы об инвалидности, чтобы отсрочить мобилизацию своего мужа

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Ивано-Франковской области состоял суд над жительницей Космацкой общины, которая с помощью искусственного интеллекта подделала документ о своей инвалидности, чтобы её муж получил отсрочку от мобилизации. За содеянное суд назначил ей определённое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне».

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемая состоит в браке с 2007 года. В конце лета 2024 года она решила изготовить поддельные документы.

"Используя личный ноутбук, интернет и программы для редактирования фотографий, в частности инструменты искусственного интеллекта, она внесла изменения в удостоверение об инвалидности от 2018 года, а также заменила анкетные данные неизвестной женщины на свои и таким образом подделала справку и заключение МСЭК", — говорится в деле.

Впоследствии подсудимая использовала поддельные документы для оформления своему мужу отсрочки от мобилизации. Так, уже в феврале 2025 года в приложении «Резерв+» у мужчины появилась отсрочка от призыва на военную службу до окончания мобилизации. Основанием для её предоставления была указана инвалидность II группы у его супруги.

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Решение суда

Косовский районный суд рассмотрел уголовное дело в упрощенном порядке. При определении наказания суд учел, что обвиняемая воспитывает двоих детей, а также признала свою вину.

По итогам рассмотрения дела женщине назначили штраф в размере 8 500 гривен. Кроме того, с нее взыскали 7 701 гривну 76 копеек расходов, понесенных государством на проведение экспертиз.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.