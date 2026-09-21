Суд оштрафував жінку, яка підробила документи про інвалідність для відстрочки чоловіку від мобілізації

Чоловік у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

У Івано-Франківській області судили жительку Космацької громади, яка використовуючи штучний інтелект підробила документ про свою інвалідність, щоб чоловік отримав відстрочку від мобілізації. За скоєне суд признав їй певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена перебуває у шлюбі з 2007 року. Наприкінці літа 2024 року вона вирішила виготовити фальшиві документи.

"Використовуючи особистий ноутбук й інтернет та програми для редагування фото, зокрема інструменти штучного інтелекту, внесла зміни посвідчення про інвалідність від 2018 року, а також замінила анкетні дані невідомої жінки на власні й таким чином підробила довідку та висновок МСЕК", — йдеться у справі.

Згодом підсудна використала підроблені документи для оформлення своєму чоловіку відстрочки від мобілізації. Так, вже у лютому 2025 року в застосунку "Резерв+" у чоловіка з'явилася відстрочка від призову на військову службу до кінця мобілізації. Підставою для її надання була вказана інвалідність II групи у його дружини.

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Рішення суду

Косівський районний суд розглянув кримінальне провадження у спрощеному порядку. Під час визначення покарання, суд взяв до уваги те, що обвинувачена виховує двох дітей, а також визнала свою вину.

За результатами розгляду жінці призначили штраф у розмірі 8 500 гривень. Крім того, з неї стягнули 7 701 гривню 76 копійок витрат, понесених державою на проведення експертиз.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Львівщині судили подружжя, які були адміністраторами Viber-групи та зливали місця розташування ТЦК. За скоєне їм призначили іспитовий строк.

Також ми писали, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебувають представники ТЦК. Суд за результатами справи заборонив їй покидати Україну.