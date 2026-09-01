Суд наказал женщину, избившую полицейского, который проверял документы у ее жильца

Сотрудники ТЦК и полиция. Иллюстративное фото: "Четвертая власть"

В Черниговской области судили женщину, которая ударила полицейского по рукам во время проверки военно-учетных документов у ее сожителя. За содеянное суд назначил ей определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Чернігів".

Реклама

Детали дела

Согласно материалам дела, 4 марта 2026 года на территории Менской общины полицейский совместно с представителями ТЦК проводил мероприятия по выявлению мужчин, уклоняющихся от мобилизации.

Около 8:00 в селе Волосковцы во время проверки военно-учетных документов у сожителя обвиняемой женщина вмешалась в ситуацию. Она сорвала с инспектора патрульной полиции жетон, после чего начала толкать правоохранителя и била его по рукам.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину. Она рассказала, что утром 4 марта ей позвонил сожитель и сказал, что возле школы его пытаются забрать сотрудники ТЦК и СП. После этого, по словам обвиняемой, она сразу отправилась на место происшествия.

Читайте также:

"Там находились несколько сотрудников ТЦК и сотрудник полиции. На месте происшествия сожитель пытался убежать от сотрудников ТЦК и полиции. Чтобы ему помочь, я начала толкать полицейского. В ходе потасовки сорвала с сотрудника полиции жетон, который упал на землю. Также несколько раз ударила по рукам сотрудника полиции", — рассказала гражданка.

Свой поступок женщина объяснила желанием не допустить, чтобы ее сожителя забрали сотрудники ТЦК. Она раскаялась и попросила суд не назначать ей суровое наказание.

Решение суда

Менский районный суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК Украины. Речь идет об умышленном нанесении сотруднику правоохранительного органа побоев, легких или телесных повреждений средней тяжести в связи с исполнением им служебных обязанностей.

За содеянное суд назначил обвиняемой один год лишения свободы. В то же время от реального отбывания наказания ее освободили, назначив один год испытательного срока.

Решение Менского районного суда ещё может быть обжаловано. Стороны имеют право подать апелляционную жалобу в Черниговский апелляционный суд в течение 30 дней с даты вынесения приговора.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.