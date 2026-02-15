Женщина препятствовала задержанию военнообязанного — как ее наказал суд

Женщина препятствует задержанию военнообязанного. Фото иллюстративное: ИИ

В Харькове женщина пыталась "отбить" у полицейских мужчину, которого задержали из-за нарушения воинского учета. Ее привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Киевский районный суд Харькова вынес 2 февраля, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, днем 3 ноября прошлого года возле станции метро "Академика Барабашова" четверо патрульных задержали военнообязанного и пытались доставить его в ТЦК и СП. Задержанию начали препятствовать прохожие, среди которых была и фигурантка.

"Пыталась силой освободить задержанного: игнорировала требования отойти, толкала правоохранителей и хватала их за форму", — говорится в приговоре.

Решение суда

Обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности. 12 января текущего года эту договоренность утвердил суд. За сопротивление правоохранителям женщину оштрафовали на 17 тысяч гривен. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Харьковский апелляционный суд.

Напомним, в Ивано-Франковске вынесли приговор пенсионеру. Мужчину, который вывез за границу военнообязанного сына, приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали, что житель Одессы информировал россиян о расположении подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры. Ближайшие 15 лет он проведет в тюрьме.