Жінка перешкоджала затриманню військовозобов'язаного — як її покарав суд

У Харкові жінка намагалася "відбити" в поліцейських чоловіка, якого затримали через порушення військового обліку. Її притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Київський районний суд Харкова ухвалив 2 лютого, повідомляє Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, удень 3 листопада минулого року біля станції метро "Академіка Барабашова" четверо патрульних затримали військовозобов'язаного та намагалися доставити його до ТЦК та СП. Затриманню почали перешкоджати перехожі, серед яких була й фігурантка.

"Намагалася силоміць визволити затриманого: ігнорувала вимоги відійти, штовхала правоохоронців і хапала їх за форму", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Обвинувачена уклала із прокурором угоду про визнання винуватості. 12 січня поточного року цю домовленість затвердив суд. За опір правоохоронцям жінку оштрафували на 17 тисяч гривень. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Харківський апеляційний суд.

