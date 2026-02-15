Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Жінка вступилася за порушника військового обліку — що вирішив суд

Жінка вступилася за порушника військового обліку — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 01:03
Жінка перешкоджала затриманню військовозобов'язаного — як її покарав суд
Жінка перешкоджає затриманню військовозобов'язаного. Фото ілюстративне: ШІ

У Харкові жінка намагалася "відбити" в поліцейських чоловіка, якого затримали через порушення військового обліку. Її притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Київський районний суд Харкова ухвалив 2 лютого, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, удень 3 листопада минулого року біля станції метро "Академіка Барабашова" четверо патрульних затримали військовозобов'язаного та намагалися доставити його до ТЦК та СП. Затриманню почали перешкоджати перехожі, серед яких була й фігурантка. 

"Намагалася силоміць визволити затриманого: ігнорувала вимоги відійти, штовхала правоохоронців і хапала їх за форму", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Обвинувачена уклала із прокурором угоду про визнання винуватості. 12 січня поточного року цю домовленість затвердив суд. За опір правоохоронцям жінку оштрафували на 17 тисяч гривень. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Харківський апеляційний суд.

Нагадаємо, в Івано-Франківську винесли вирок пенсіонеру. Чоловіка, який вивіз за кордон військовозобов'язаного сина, засудили до року іспитового строку.

Також ми повідомляли, що житель Одеси інформував росіян про розташування підрозділів ЗСУ і об'єктів критичної інфраструктури. Найближчі 15 років він проведе у в'язниці.

суд поліція військовий облік мобілізація військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації