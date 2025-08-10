Женщина переправляла уклонистов в Румынию — какое наказание избрал для нее суд

Пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ

Жительница Закарпатья присоединилась к организованной группе, которая вывозила военнообязанных в Румынию. За переправку людей через государственную границу Украины ее оштрафовали.

Соответствующее решение Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области принял 7 августа.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в декабре прошлого года участники группировки пообещали предоставить военнообязанному поддельные документы и переправить его за границу в обход блокпостов. Автомобилем клиента доставили в Раховский район Закарпатской области и провели горными маршрутами через реку Белая Тиса в Румынию. За такую услугу мужчина заплатил шесть тысяч долларов. Подсудимая отвечала за принятие и распределение оплаты между участниками группировки.

Решение суда

Обвиняемая раскаялась, способствовала следствию и перечислила часть залога в размере 340 тысяч 650 гривен на нужды ВСУ. Во время судебного заседания свою вину она не отрицала. Женщину приговорили к уплате 510 тысяч гривен штрафа. Имущество у нее конфисковывать не будут.

На решение суда еще можно подать апелляцию.

Напомним, жителю Кировоградщины назначили наказание в виде испытательного срока. Он после прохождения ВВК не явился на отправку в воинскую часть.

Также мы сообщали о приговоре военнослужащему, который пошел в СОЧ, прислушавшись к маминому совету. Мужчина проведет пять лет в тюрьме.