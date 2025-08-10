Жінка переправляла ухилянтів до Румунії — яке покарання обрав для неї суд

Прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

Жителька Закарпаття долучилася до організованої групи, яка вивозила військовозобов'язаних до Румунії. За переправлення людей через державний кордон України її оштрафували.

Відповідне рішення Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив 7 серпня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, тогоріч у грудні учасники угруповання пообіцяли надати військовозобов'язаному підроблені документи й переправити його за кордон в обхід блокпостів. Автомобілем клієнта доставили до Рахівського району Закарпатської області та провели гірськими маршрутами через річку Біла Тиса до Румунії. За таку послугу чоловік заплатив шість тисяч доларів. Підсудна відповідала за прийняття та розподіл оплати між учасниками угруповання.

Рішення суду

Обвинувачена розкаялася, сприяла слідству та перерахувала частину застави в розмірі 340 тисяч 650 гривень на потреби ЗСУ. Під час судового засідання свою провину вона не заперечувала. Жінку засудили до сплати 510 тисяч гривень штрафу. Майно в неї не конфісковуватимуть.

На рішення суду ще можна подати апеляцію.

