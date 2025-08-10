Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Жінка допомагала ухилянтам тікати з України — як її покарав суд

Жінка допомагала ухилянтам тікати з України — як її покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 01:03
Жінка переправляла ухилянтів до Румунії — яке покарання обрав для неї суд
Прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

Жителька Закарпаття долучилася до організованої групи, яка вивозила військовозобов'язаних до Румунії. За переправлення людей через державний кордон України її оштрафували.

Відповідне рішення Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив 7 серпня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, тогоріч у грудні учасники угруповання пообіцяли надати військовозобов'язаному підроблені документи й переправити його за кордон в обхід блокпостів. Автомобілем клієнта доставили до Рахівського району Закарпатської області та провели гірськими маршрутами через річку Біла Тиса до Румунії. За таку послугу чоловік заплатив шість тисяч доларів. Підсудна відповідала за прийняття та розподіл оплати між учасниками угруповання.

Рішення суду

Обвинувачена розкаялася, сприяла слідству та перерахувала частину застави в розмірі 340 тисяч 650 гривень на потреби ЗСУ. Під час судового засідання свою провину вона не заперечувала. Жінку засудили до сплати 510 тисяч гривень штрафу. Майно в неї не конфісковуватимуть.

На рішення суду ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, жителю Кіровоградщини призначили покарання у вигляді випробувального терміну. Він після проходження ВЛК не з'явився на відправлення до військової частини.

Також ми повідомляли про вирок військовослужбовцю, який пішов у СЗЧ, дослухавшись маминої поради. Чоловік проведе п'ять років у в'язниці.

суд мобілізація ухилянти виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації