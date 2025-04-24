Какое наказание суд избрал для женщины, которая хотела помочь военнообязанному избежать военного призыва

Орджоникидзевский районный суд Харькова. Фото: og.hr.court.gov.ua

Жительница Харькова обещала за деньги помочь военнообязанному избежать военного призыва. Ее привлекут к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес в четверг, 17 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка в июне прошлого года предложила знакомому избежать мобилизации. Женщина заявила, что может повлиять на решение членов МСЭК, чтобы те предоставили ему группу инвалидности, а также имеет "своих людей" среди пограничников. По ее плану, "клиент" должен был два месяца якобы лечиться, после чего получил бы документ, с которым смог бы беспрепятственно пересечь границу.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. За совершенное она должна заплатить 51 тысячу гривен штрафа. На даннный момент приговор суда еще можно обжаловать.

Напомним, в Одесской области мужчина не захотел получать повестку, потому что считал, что не имеет право на бронирование. За уклонение от мобилизации он проведет три года в тюрьме.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина после получения повестки почти два года уклонялся от мобилизации. Его приговорили к лишению свободы.