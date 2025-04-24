Яке покарання суд обрав для жінки, яка хотіла допомогти військовозобов'язаному уникнути військового призову

Орджонікідзевський районний суд Харкова. Фото: og.hr.court.gov.ua

Житель Харкова обіцяла за гроші допомогти військовозобов'язаному уникнути військового призову. Її притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Орджонікідзевський районний суд Харкова ухвалив у четвер, 17 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка в червні минулого року запропонувала знайомому уникнення мобілізації. Жінка заявила, що може вплинути на рішення членів МСЕК, аби ті надали йому групу інвалідності, а також має "своїх людей" серед прикордонників. За її планом, "клієнт" мав два місяці нібито лікуватися, після чого отримав би документ, з яким зміг би безперешкодно перетнути кордон.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину. За вчинене вона має сплатити 51 тисячу гривень штрафу. Наразі вирок суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік не схотів отримувати повістку, тому що вважав, що не має право на бронювання. За ухилення від мобілізації він проведе три роки у в'язниці.

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік після отримання повістки майже два роки ухилявся від мобілізації. Його засудили до позбавлення волі.