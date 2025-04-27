Кто из украинок не может служить в армии — ответ адвоката

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: prm.ua

В условиях военного положения и мобилизации обязательного призыва женщин нет. Приобщиться к армии украинки могут по собственному желанию, однако некоторым из них могут отказать в военной службе.

Об этом в комментарии УНІАН сообщила адвокат Татьяна Савченко.

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Кто из женщин не может мобилизоваться

В армию не принимают тех, кому еще не исполнилось 18 раз. Не могут служить люди, у которых нет базового среднего образования, или есть проблемы со здоровьем, в частности психические расстройства. Также не мобилизуют украинок, которые имеют непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

В других случаях женщины могут добровольно вступать в ряды защитников Украины. В армии бойцы независимо от пола служат на равных началах. Женщины обычно могут нести службу на должностях, которые не предусматривают участия в боевых действиях, в медицинских частях, административных или технических подразделениях. Правда, если военная захочет выполнять боевые задания, ее впоследствии могут перевести и в горячие точки.

Напомним, присоединиться к ВСУ в Украине можно через рекрутинговые центры. Согласно статистике, женщины чаще всего выбирают штабные должности, специальности БпЛА или становятся медиками.

Также мы сообщали, что некоторые женщины обязательно должны становиться на воинский учет. Речь идет об украинках, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и пригодны к службе по состоянию здоровья.