Хто з українок не може служити в армії — відповідь адвокатки

Українські військовослужбовиці. Фото ілюстративне: prm.ua

В умовах воєнного стану та мобілізації обов'язкового призову жінок немає. Долучитися до війська українки можуть за власним бажанням, однак деяким із них можуть відмовити у військовій службі.

Про це в коментарі УНІАН повідомила адвокатка Тетяна Савченко.

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Хто із жінок не може мобілізуватися

До армії не приймають тих, кому ще не виповнилося 18 разів. Не можуть служити люди, в яких немає базової середньої освіти, або є проблеми зі здоров'ям, зокрема психічні розлади. Також не мобілізують українок, які мають непогашену судимість за тяжкі або особливо тяжкі злочини.

В інших випадках жінки можуть добровільно долучатися до лав захисників України. У війську бійці незалежно від статі служать на рівних засадах. Жінки зазвичай можуть нести службу на посадах, які не передбачають участі в бойових діях, в медичних частинах, адміністративних або технічних підрозділах. Щоправда, якщо військова захоче виконувати бойові завдання, її згодом можуть перевести й у гарячі точки.

Нагадаємо, доєднатися до ЗСУ в Україні можна через рекрутингові центри. Згідно зі статистикою, жінки найчастіше обирають штабні посади, спеціальності БпЛА або стають медиками.

Також ми повідомляли, що деякі жінки обов'язково мають ставати на військовий облік. Йдеться про українок, які мають медичну або фармацевтичну освіту та придатні до служби за станом здоров'я.