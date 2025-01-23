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Женщины в ВСУ — кто в 2025 году должен встать на учет

23 января 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В 2025 году есть категории женщин, которые должны проверить свои данные в ТЦК
Боевой медик ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Согласно действующему законодательству Украины, определенные категории женщин подлежат воинскому учету и несению соответствующих обязанностей. Например, женщины с медицинским образованием должны обновить свои данные в ТЦК в 2025 году.

Конкретно о категориях женщин, которые могут быть привлечены в ВСУ информирует Канал 24.

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Согласно действующему законодательству, все женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны стать на воинский учет. Это определено статьей 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Категории женщин, которые обязаны стать на воинский учет:

Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, пригодные по состоянию здоровья и возрасту к прохождению военной службы. Это касается как выпускниц, так и студенток последних курсов соответствующих специальностей. Также, к этой категории относятся работницы государственных и местных органов власти, предприятий, имеющих медицинское образование, а также безработные женщины с таким образованием.

Женщины, стоящие на воинском учете, имеют такие же обязанности, как и мужчины:

  • принятие на военную службу по контракту или призыв;
  • прохождение военной службы и службы в военном резерве;
  • выполнение воинского долга в запасе;
  • соблюдение правил воинского учета.

Женщины, которые обязаны стать на воинский учет, но этого не сделали, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Приобщение к войску происходит по добровольному желанию.

Напомним, мы сообщали, сколько времени комиссия ТЦК принимает решение об отсрочке.

Также мы информировали, что делать, если несмотря на поданные документы на отсрочку вас мобилизуют.

ВСУ женщины мобилизация война в Украине ТЦК и СП женщины на войне

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