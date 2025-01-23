В 2025 году есть категории женщин, которые должны проверить свои данные в ТЦК

Боевой медик ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Согласно действующему законодательству Украины, определенные категории женщин подлежат воинскому учету и несению соответствующих обязанностей. Например, женщины с медицинским образованием должны обновить свои данные в ТЦК в 2025 году.

Конкретно о категориях женщин, которые могут быть привлечены в ВСУ информирует Канал 24.

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Согласно действующему законодательству, все женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны стать на воинский учет. Это определено статьей 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Категории женщин, которые обязаны стать на воинский учет:

Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, пригодные по состоянию здоровья и возрасту к прохождению военной службы. Это касается как выпускниц, так и студенток последних курсов соответствующих специальностей. Также, к этой категории относятся работницы государственных и местных органов власти, предприятий, имеющих медицинское образование, а также безработные женщины с таким образованием.

Женщины, стоящие на воинском учете, имеют такие же обязанности, как и мужчины:

принятие на военную службу по контракту или призыв;

прохождение военной службы и службы в военном резерве;

выполнение воинского долга в запасе;

соблюдение правил воинского учета.

Женщины, которые обязаны стать на воинский учет, но этого не сделали, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Приобщение к войску происходит по добровольному желанию.

Напомним, мы сообщали, сколько времени комиссия ТЦК принимает решение об отсрочке.

Также мы информировали, что делать, если несмотря на поданные документы на отсрочку вас мобилизуют.