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Мобілізували попри подані документи на відстрочку — як діяти

12 грудня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Що робити, якщо мобілізували попри подані документи на відстрочку — пояснює адвокат
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Деякі військовозобов'язані чоловіки в Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації мають право на відстрочку від призову на військову службу. Щоб її отримати, необхідно написати заяву та подати до ТЦК відповідні документи. Проте, трапляються випадки, коли громадянина мобілізують до війська попри подані документи. 

Що можна зробити у такій ситуації, розповів адвокат Роман Лихачов в коментарі виданню "Телеграф".

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Правозахисник радить подавати заяву на відстрочку та пакет усіх необхідних документів (а точніше нотаріально завірені копії) до ТЦК та СП через пошту рекомендованим листом з описом і зворотнім повідомленням про вручення або через електронну пошту. Це можна зробити як для оформлення відстрочки, так і для її продовження, якщо термін дії минув. 

Як підкреслив Роман Лихачов, це дозволить зафіксувати факт подачі заяви на розгляд комісії. Тоді в особи будуть підстави для звернення до суду, якщо мобілізація була здійснена без урахування поданої заяви.

"Зазвичай представники ТЦК у суді стверджують, що не були поінформовані про підстави для відстрочки й не отримували заяву від особи. Тому важливо мати докази того, що заяву було подано належним чином", — пояснив правознавець.

Додамо, у додатку 5 до Порядку № 560 наведено перелік документів, які потрібно подавати для оформлення відстрочки залежно від відповідної підстави.

Підтвердженням наданої відстрочки є Довідка, яку видають за формою, вказаною у додатку 6 до Порядку № 560.

 

Раніше ми повідомляли, як краще оформлювати відстрочку — через "Резерв+ чи у ТЦК

Нагадаємо, ми писали, кому можна оформити відстрочку онлайн та в яких випадках потрібно звернутися до ТЦК.

Також ми інформували, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.

мобілізація документи відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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09:45 На КПП скупчилися десятки машин — черги на кордоні України

09:35 Сирський оцінив обстановку на фронті, побувавши під Покровськом

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

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