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Женщин будут принимать на учет военнообязанных — условия

29 ноября 2024 12:24
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Женщин будут принимать на учет военнообязанных
Женщины-военные. Фото: Минобороны
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Женщины, пригодные к прохождению службы в армии, изъявившие желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы будут браться на военный учет призывников. После ее прохождения женщин будут брать на военный учет военнообязанных.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте о внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе".

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В согласованном Безопасным комитетом Верховной Рады законопроекте говорится, что женщин, желающих пройти базовую военную службу, непосредственно перед направлением по их заявлению будут брать на военный учет призывников. После прохождения базовой военной службы — на военный учет военнообязанных.

Кроме того, данный законопроект предусматривает, что перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки женщины проходят медицинское освидетельствование.

Также напоминаем, что изменения в закон о мобилизации и военном учете предполагают отмену срочной службы с 2025 года и введение нового вида военной службы — базовой. Она станет обязательной для мужчин, граждан Украины, пригодных по состоянию до ее прохождения по состоянию здоровья.

документы
Текст законопроекта. Фото: скриншот
закон
Текст законопроекта. Фото: скриншот
документ
Текст законопроекта. Фото: скриншот
законопроект
Текст законопроекта. Фото: скриншот
закон
Текст законопроекта. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал слухи о принудительной мобилизации женщин.

Напомним, неизвестные начали рассылать фейковые сообщения о мобилизации женщин. Людей призывали не открывать их и не переходить по ссылкам.

ВСУ женщины мобилизация военнообязанные военная служба

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