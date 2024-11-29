Жінок братимуть на облік військовозобов’язаних

Жінки-військові. Фото: Міноборони

В Україні жінки, придатні до проходження служби в армії, які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби будуть братися на військовий облік призовників. Після її проходження жінок будуть брати на військовий облік військовозобов’язаних.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті про внесення змін до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

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В погодженому Безпековим комітетом Верховної Ради законопроєкті йдеться, що жінок, які хочуть пройти базову військову службу, безпосередньо перед направленням за їхньою заявою братимуть на військовий облік призовників. Після проходження базової військової служби — на військовий облік військовозобов’язаних.

Окрім того, даний законопроект передбачає, що перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки жінки проходять медичний огляд.

Також нагадуємо, зміни до закону про мобілізацію та військовий облік передбачають скасування строкової служби з 2025 року та введення нового виду військової служби — базової. Вона стане обов'язковою для чоловіків, громадян України, придатних за станом до її проходження за станом здоров'я.

Текст законопроєкту. Фото: скриншот

Текст законопроєкту. Фото: скриншот

Текст законопроєкту. Фото: скриншот

Текст законопроєкту. Фото: скриншот

Текст законопроєкту. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував чутки про примусову мобілізацію жінок.

Нагадаємо, невідомі почали розсилати фейкові повідомлення про мобілізацію жінок. Людей закликали не відкривати їх та не переходити за посиланнями.