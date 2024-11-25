Заступник командира 3-ї ОШБр відповів, чи можлива жіноча мобілізація

Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

В Україні вже не один місяць ходять чутки про можливу примусову мобілізацію жінок. Однак наразі вистачає жінок, які добровільно готові йти на службу в армію.

Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в інтерв'ю NV.

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Примусова мобілізація жінок

За словами Жоріна, про примусову мобілізацію жінок в Україні навіть не йдеться, оскільки вистачає доброволиць, які готові служити в армії.

"Поки про це взагалі не може йти мова. Я не бачу зараз жодних сигналів про це. Але жінок, які добровільно готові йти служити у військо, на сьогодні дуже багато", — сказав він.

На думку військового, навіть працюючи з цим ресурсом, ми могли б сформувати жіночі підрозділи. Звісно, це повністю не перекриє потреб, але це також інструмент, якому варто приділити увагу й він працює в комплексі.

Жорін зауважив, що також чимало жінок-добровольців не можуть знайти місце в армії, тому що, наприклад, в підрозділі зайняті всі посади, якими вони цікавляться.

"А вона хоче служити саме там, хтось бачить себе на конкретній посаді, а вона зайнята, десь командир не хоче брати жінку...", — додав він.

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