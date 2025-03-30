О чем мечтают военнослужащие, которые ранее были заключенными

Мобилизованный заключенный. Фото: скриншот видео

После завершения войны военнослужащие, которые ранее отбывали наказание в тюрьме, хотят построить карьеру. Также они мечтают о семье.

Об этом бывшие заключенные рассказали Новинам.LIVE в четверг, 27 марта.

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Мечты экс-заключенных

"Хочется какого-то карьерного роста, развиваться дальше, испытывать себя. Вижу себя в военной форме. В гражданской жизни также вижу, но мне больше нравится форма", — говорит один из военных.

Другой боец отмечает, что хотел бы создать семью, построить дом, вырастить сына или дочь. Мужчина отмечает, что к той жизни, которой жил до того, как присоединился к рядам защитников Украины, точно не вернется.

Напомним, военнослужащий 3-й ОШБр объяснил, почему заключенные боятся идти на фронт. Люди, которые отбывают срок в тюрьме, думают, что их отправят в наиболее опасные места боевых действий.

Также мы сообщали, что экс-заключенные воюют на Харьковском направлении. Среди их достижений взятие оккупантов в плен.