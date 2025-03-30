Про що мріють військовослужбовці, які раніше були в'язнями

Мобілізований ув'язнений. Фото: скриншот відео

Після завершення війни військовослужбовці, які раніше відбували покарання у в'язниці, хочуть збудувати кар'єру. Також вони мріють про сім'ю.

Про це колишні ув'язнені розповіли Новинам.LIVE в четвер, 27 березня.

Читайте також:

Мрії ексв'язнів

"Хочеться якогось кар'єрного зросту, розвиватися далі, випробовувати себе. Бачу себе у військовій формі. У цивільному житті також бачу, але мені більше до вподоби форма", — каже один із військових.

Інший боєць зазначає, що хотів би створити сім'ю, збудувати дім, виростити сина або доньку. Чоловік наголошує, що до того життя, яким жив до того, як долучився до лав захисників України, точно не повернеться.

Нагадаємо, військовослужбовець 3-ї ОШБр пояснив, чому ув'язнені бояться йти на фронт. Люди, які відбувають термін у в'язниці, думають, що їх відправлять у найбільш небезпечні місця бойових дій.

Також ми повідомляли, що ексв'язні воюють на Харківському напрямку. Серед їхніх досягнень взяття окупантів у полон.