Жорин назвал мобилизацию женщин бредом

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: elitukraine.com

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине достаточно мужчин. Нет необходимости говорить о мобилизации женщин. Проблема мобилизации носит системный характер — для ее решения нужны не точечные ситуативные решения, а коренные изменения в армии. Мобилизация женщин не только не станет решением проблемы, но и приведет к новым трудностям.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Максима Жорина

При каких условиях женщины могут служить

По мнению подполковника, женщины имеют право вступать в армию в качестве добровольцев. Принудительный призыв украинок будет означать, что государство провалило все свои задачи в области мобилизации.

"У нас достаточно различных категорий мужчин, подлежащих мобилизации, чтобы не нести бред об общей мобилизации женщин", — подчеркнул Жорин.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова сообщало, когда в Украине может начаться подготовка к мобилизации женщин. Это произойдет, если увеличится количество мобилизованных в армию РФ. Правда, даже в таком случае призыву будут подлежать не все женщины.

Также Новини.LIVE со ссылкой на законопроект, опубликованный на сайте Верховной Рады Украины, писал, что перечень тех, кто имеет право на отсрочку, могут расширить. Речь идет о мужчинах, которые самостоятельно воспитывают ребенка в Украине в связи с длительным пребыванием матери за рубежом.