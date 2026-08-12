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Главная Мобилизация В Раде предлагают новое основание для отсрочки от мобилизации

В Раде предлагают новое основание для отсрочки от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 06:30
Отсрочку от мобилизации могут предоставить родителям детей, чьи матери находятся за границей
Отсрочка. Фото: Минобороны, коллаж Новини.LIVE

В Верховной Раде Украины предложили расширить перечень граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Речь идет о мужчинах, самостоятельно воспитывающих ребенка в Украине в связи с длительным пребыванием матери за рубежом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 15494 от 10 августа 2026 года, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Что известно о возможном новом основании для отсрочки

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Георгий Мазурашу. Его документ предлагает разрешить одному из родителей оформить отсрочку в случае, если другой постоянно проживает за пределами Украины или находится за границей не менее 90 дней в течение года.

"В таком случае ребенок, который остается в Украине и растет только с одним из родителей, и так уже фактически является пострадавшим. Поэтому рассматривать вариант мобилизации единственного близкого для ребенка родного человека, который находится рядом в Украине, — как минимум, негуманно", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку гражданам, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления волонтерской деятельности в районах ведения боевых действий, либо в результате ракетных ударов, бомбардировок или непосредственных боевых действий.

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Отметим, что действующее законодательство в настоящее время предусматривает такое основание только для военнообязанных, чьи близкие родственники — муж или жена, сын, дочь, отец, мать, родной или неродной брат или сестра — погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях на фронте.

В Україні можуть розширити перелік, хто має право на відстрочку від мобілізації
Пост народного депутата. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о якобы планах мобилизации женщин. Также там сообщили, что в Украине не будут менять правила для многодетных родителей.

Также мы сообщали, лица какого возраста не подлежат мобилизации.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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